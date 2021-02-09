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Шура Кузнецова 11 февраля в московском клубе «ГЛАВCLUB» 

Партнерский материал 7 часов назад
Шура Кузнецова в московском клубе «ГЛАВCLUB»
Фото: Пресс-служба
Шура Кузнецова — одна из самых ярких независимых музыкантов России. За 5 лет она выпустила четыре студийных альбома, замечательный Live со струнным оркестром и новый, самостоятельно спродюсированный EP, в режиме изоляции.
Шура не ограничивает себя стилевыми рамками, легко осваивает новые технические возможности и умело совмещает в программе яркие танцевальные треки с чувственной лирикой. Специально для московского концерта «Между нами Музыка» который пройдет в Главклубе 11 февраля 2021, подготовлены две премьеры с ее будущего альбома, а также любимые песни в новом саунде.
Многие полюбили Шуру по ее участию в шоу "Голос" (5-й сезон). Ее песни звучат в самых топовых сериалах — "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд" — и стабильно занимают высокие места в хит-парадах.
Больше информации на сайте.
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