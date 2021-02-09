Шура Кузнецова в московском клубе «ГЛАВCLUB»

Шура Кузнецова — одна из самых ярких независимых музыкантов России. За 5 лет она выпустила четыре студийных альбома, замечательный Live со струнным оркестром и новый, самостоятельно спродюсированный EP, в режиме изоляции.

Шура не ограничивает себя стилевыми рамками, легко осваивает новые технические возможности и умело совмещает в программе яркие танцевальные треки с чувственной лирикой. Специально для московского концерта «Между нами Музыка» который пройдет в Главклубе 11 февраля 2021, подготовлены две премьеры с ее будущего альбома, а также любимые песни в новом саунде.

Многие полюбили Шуру по ее участию в шоу "Голос" (5-й сезон). Ее песни звучат в самых топовых сериалах — "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд" — и стабильно занимают высокие места в хит-парадах.