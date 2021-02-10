Порывистый ветер в Магадане сдувал на улице различные конструкции и сбивал с ног горожан, очевидцы сняли происходившее на видео. Компиляцию из нескольких роликов опубликовал Telegram -канал Baza.

На первых кадрах видно, как троих человек на улице настигает ураган. Люди хватаются за ограждения и дорожные знаки, чтобы их не унесло. На следующих двух видеозаписях показано, как по воздуху летают фрагменты кровли, на автомобили падают деревянные и железные части построек.

Городские власти рекомендовали жителям не выходить на улицу, школьникам разрешено не посещать уроки. По данным МЧС, такая погода сохранится в Магадане еще два дня.