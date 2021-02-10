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Ураган в российском городе сдул людей и попал на видео 

Lenta.ru 6 часов назад
Порывистый ветер в Магадане сдувал на улице различные конструкции и сбивал с ног горожан, очевидцы сняли происходившее на видео. Компиляцию из нескольких роликов опубликовал Telegram-канал Baza.
На первых кадрах видно, как троих человек на улице настигает ураган. Люди хватаются за ограждения и дорожные знаки, чтобы их не унесло. На следующих двух видеозаписях показано, как по воздуху летают фрагменты кровли, на автомобили падают деревянные и железные части построек.
Городские власти рекомендовали жителям не выходить на улицу, школьникам разрешено не посещать уроки. По данным МЧС, такая погода сохранится в Магадане еще два дня.
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