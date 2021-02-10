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«Мы на МУЗе дико тусим!» 

Партнерский материал 4 часа назад
«Мы на МУЗе дико тусим!»
Фото: Пресс-служба
Популярный блогер Даня Милохин стал лицом «TikTok чарта» на МУЗ-ТВ!
На национальном музыкальном телеканале «МУЗ-ТВ» 10 февраля стартует новая волна громкого проекта «TikTok чарт». Самая яркая звезда платформы, король TikTok и самый популярный поющий блогер — Даня Милохин будет новым ведущим проекта.
Даня Милохин — один из самых популярных тиктокеров страны, 19-летний парень из Оренбурга, который всего за год сделал то, что под силу не каждому артисту — уже сейчас у него 11 млн подписчиков и громкие дуэты с Тимати и Николаем Басковым. Даня завоевал любовь миллионов пользователей платформы, а сейчас он попробует себя в новом качестве — ведущим топовых проектов федерального канала.
Даня Милохин:

«Угадай, где я? На «МУЗе»! Да, мне весело! Мне нравится принимать участие в этом проекте, иначе бы я этого просто не делал. Все круто! Конечно, на съемках мне помогает опыт в TikTok, он меня и раскрыл, раньше я был достаточно замкнутым. TikTok помог мне научиться работать на камеру, быть естественным во время съемок. До этого я не мог вообще говорить на камеру, стеснялся. Я не собираюсь уходить куда-то в определенную сферу, мне нравится пробовать себя в совершенно разных областях…Круто, что есть такая возможность!»

Ультрамодный музыкальный «TikTok чарт» — оригинальный обзор самых востребованных треков из популярных челленджей платформы. Зрители «МУЗ-ТВ» смогут окунуться в модные тренды, узнать больше о треках, на которые записывают челленджи в самой популярной социальной сети, получить свежий заряд музыкальных новинок, покоривших аккаунты десятков тысяч тиктокеров.
Не пропустите яркий дебют Дани Милохина 10 февраля в 19:00. Будь в тренде, лови «TikTok чарт»! Только на «МУЗ-ТВ».
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