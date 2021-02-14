Дом на набережной: легенды советской «коммуналки Кремля»

Характер типовых домов появляется только тогда, когда мы рассматриваем их как массовое явление. Вокруг необычных проектов вроде Дома на набережной, конечно, возникает совсем другая аура. О некоторых легендах этого дома сегодня расскажет "Рамблер".

Золотая клетка

Двенадцатиэтажная постройка заняла площадь около трех гектаров и получила название "Дом на набережной" благодаря писателю Юрию Трифонову . Хотя формально здание назвали Домом правительства, а в народе — коммуналкой Кремля.

В шикарных квартирах с отоплением и водой люди должны были обрести счастье, которая позже обернулось золотой клеткой. Сначала репрессии Сталина были точечными, но с 1937-го из дома могла исчезнуть целая семья. Каждый третий житель дома был арестован, сослан в лагеря или расстрелян.

Захоронения под домом

Дурную славу место имело уже долгое годы. Историки говорят, что на Берсеневской набережной Малюта Скуратов держал пыточное подворье. Поэтому фактически дом построен на огромном захоронении.

Также по дороге около "Дома на набережной" осужденные шли на каторгу, а Болотную площадь использовали как место публичной казни. В общем, не самое приятное место для комфортной жизни.

11 подъезд

Подъезды делились на престижные и непрестижные. Самыми роскошными считались первый и двенадцатых, потому что их окна выходили на Кремль. А вот 11 подъезда в доме вовсе не было.

За 10 подъездом дома сразу дет 12-ый. Считается, что несуществующий подъезд был предназначен для сотрудников НКВД, которые следили за жильцами.

Жестокие пытки

Одна история, основанная на реальных событиях, стала главной легендой дома. Командующего армией арестовали вместе с женой, а когда пришли за дочерью, та обещала стрелять.

Власти не стали долго думать, отключили квартиру от коммуникаций и замуровали дверь. Еще несколько дней соседи слышали стоны умирающей без воды, света и тепла девушки. Помощи не было — все боялись.

За время репрессий почти половина жильцов была уничтожена. Респектабельные подъезды были опечатаны.