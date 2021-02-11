Винная фирма ищет желающих пить алкоголь за деньги

Компания HUN начала поиск британцев, которые желают употреблять алкоголь и получать за это деньги. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Фирма торгует алюминиевыми банками с южноафриканским вином. Людям, которые изъявят желание стать дегустаторами ее продукции, выплатят по 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей) и привезут на дом запас вина на весь год. Кроме того, они будут получать образцы новых вин, которые HUN начнет выпускать в этом году.

Желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на сайте компании не позднее 9 марта. Они должны проживать в Великобритании и быть не младше 18 лет.