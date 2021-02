Рекорд мюзикла ШАХМАТЫ

100-й показ ШАХМАТ состоялся в Театре МДМ. Уже спустя 4 месяца ежедневного проката российская постановка стала третьей в мире по количеству показов после Лондона и Сиднея. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, спектакль идет каждый день с октября 2020 на главной сцене МДМ.

«Без сомнений, ШАХМАТЫ — это уникальное театральное явление — мюзикл, получивший в нашей стране признание и феноменальную популярность у огромной зрительской аудитории, всех, кто любит красивую музыку, интригующий сюжет, захватывающую драму, мощные вокальные партии, выразительную современную хореографию, прекрасную актерскую работу лучших мюзикловых артистов России, зрелищность и размах настоящего большого бродвейского шоу. Из двух десятков первоклассных бродвейских мюзиклов, поставленных на российской сцене за последние двадцать лет под моим руководством, ШАХМАТЫ — определенно лучший!» — говорит продюсер, глава театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.

«Вопреки всем непреодолимым обстоятельствам прошлого года мы выпустили сложнейший спектакль, сыграли премьеру и теперь каждый день, без перерывов, продолжаем радовать зрителей. И наш сотый спектакль — это только начало счастливой жизни мюзикла ШАХМАТЫ», — продолжает продюсер.

Полная драматизма и страстей история соперничества и любви, преданности и измены, популярности и одиночества главных героев мюзикла о противостоянии советского и американского шахматистов на фоне холодной войны СССР и США 35 лет шла до российского зрителя. Зато самые известные хиты из мюзикла, которые в середине 80-х покорили мировые чарты, были популярны и звучали «из каждого магнитофона» и в Советском Союзе, и позже в России — One Night in Bangkok («Одна ночь в Бангкоке» — первая в истории композиция на театральной сцене с использованием рэпа) и I Know Him So Well («Я знаю его» — женский дуэт, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый женский дуэт).

«Постановка ШАХМАТ в России — знаковое событие как для отрасли, так и для энтертейнмент-бизнеса МТС. Мы поверили в успех постановки еще до начала мирового шахматного бума, и проект показал отличные результаты. Даже в условиях текущих ограничений нам удалось показать впечатляющие цифры в первом же периоде проката — ежедневно билеты на шоу приобретают более 1000 зрителей. Мюзикл ШАХМАТЫ остается лидером продаж билетных витрин МТС в конце 2020 и начале 2021 года. Мы рады получать положительные отзывы зрителей и продолжим развиваться в этом направлении и привозить в Россию лучшие мировые шоу», — отметил Михаил Минин, генеральный директор МТС Энтертейнмент.

Интересные факты о российской постановке мюзикла ШАХМАТЫ:

1. В 1984 году ШАХМАТЫ увидели свет в виде двойного винилового альбома, который в СССР считался антисоветским. Однако запрещенная музыка все равно просочилась сквозь железный занавес, а хит One Night in Bangkok даже перепел Сергей Минаев

2. Роль Светланы — жены советского шахматиста должна была сыграть Алла Пугачева , которая не смогла покинуть страну по политическим соображениям. «Мы стояли все — Тим, Бьорн и Бенни — и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят. 11 месяцев мне нужно было на репетиции, а это уже приравнивалось к бегству из страны» — делилась воспоминаниями певица на презентации мюзикла.

3. ШАХМАТЫ в цифрах:

• Российскую постановку создавали 300 профессионалов из 6 стран — России, Великобритании, Нидерландов, Словакии, Польши и Латвии, а в каждом показе мюзикла занято более 150 человек.

• Работа над российской постановкой велась два года, монтаж декораций занял более одного месяца и потребовал переоборудования планшета сцены.

• Разные части высокотехнологичных декораций собирались в трех странах — Англии, Бельгии и Германии.

• В мюзикле звучат 35 музыкальных хитов солистов ABBA: драйвовые рок-монологи, романтические поп-баллады, симфонические композиции и сложнейшие хоровые сцены.

• Общий вес декораций и оборудования — 50 тонн.

• В зале установлено 200 акустических систем общей мощностью 100 киловатт (в два раза больше, чем на «Призраке Оперы»)

• 250 кв м мультимедийных поверхностей, около 1000 лайтбоксов, оригинальный видеоконтент и материалы из архивной кинохроники 60-80-х годов XX века.

• Работа над 500 костюмами в стиле 80-х и головными уборами заняла у художницы по костюмам Марии Даниловой один год.

4. В мюзикле ШАХМАТЫ есть три момента, когда на сцене показывают саму игру. В российской постановке гроссмейстеры Трампер и Сергиевский не просто передвигают фигуры, а на самом деле разыгрывают фрагменты трех известных шахматных партий из матчей между Бобби Фишером и Борисом Спасским в Рейкьявике (1972), между Анатолием Карповым Виктором Корчным в Багио (1978) и между Сергеем Карякиным и американцем Фабио Каруаном. Третья партия стала символичным мостиком в современность и напоминанием о том, что важно помнить не только о спортивных триумфах прошлых десятилетий, но и о победах нашего времени. В подборе шахматных партий помогала Федерация шахмат России.

Юрий Богомаз

5. В сценарий ШАХМАТ были внесены корректировки. В нашей постановке зритель видит развитие действия глазами русского шахматиста.

6. Российская постановка мюзикла стала первым культурным проектом, который получил официальную поддержку FIDE

7. Постановка и прокат мюзикла ШАХМАТЫ стали первым инвестиционным проектом подразделения «МТС Энтертейнмент» (в которое входят билетные сервисы, организация концертных и театральных выступлений и площадки для проведения мероприятий). МТС стал первым в России крупным коммерческим брендом, который инвестировал в театральное событие.