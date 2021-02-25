25-26 февраля, «Главклуб».

Ни Сергею «Чижу» Чигракову с его значительно обновившей состав группой имени себя, ни их верным поклонникам уже давным-давно не нужны новые информационные поводы. Да, последняя студийная пластинка «Чиж & Co» «Нечего терять» вышла в конце прошлого века, однако концерты и гастроли грандов русского рока и блюза не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.

Как бы то ни было, прошлым летом Чиж сделал вполне сенсационное заявление: «максимум через год» у отметившей 25-летие группы выйдет новый альбом. Доказывая, что это не шутка, «Чиж & Co» выпустили сингл «Палуба», пополнивший длинный список хитов и просто хороших песен группы, из которых исправно составляются и сборники типа thebest of, и образцовые сетлисты.