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Британцев впечатлил заброшенный поселок под Воркутой 

Lenta.ru и ещё 3 11 часов назад
Британцев поразил полузаброшенный заполярный поселок Цементнозаводский. Статья о нем опубликована в таблоиде Daily Mail, передает РИА Новости.
Поселок расположен в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. В материале представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. В зимние месяцы температура на этой территории достигает 50 градусов мороза.
Читатели издания удивились стойкости русских людей.

«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — отметил один из них в комментариях.

Ранее стало известно, что в Воркуте появился поселок-призрак — микрорайон Советский, который формально входит в состав города, отключили от коммуникаций в целях экономии ресурсов. К концу 2020 года население Советского не превышало 50 человек — теперь они уехали в город.
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Места , Видео , Daily Mail , РИА Новости
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