Британцев впечатлил заброшенный поселок под Воркутой 

Поселок расположен в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. В материале представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. В зимние месяцы температура на этой территории достигает 50 градусов мороза.

Читатели издания удивились стойкости русских людей.

«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — отметил один из них в комментариях.