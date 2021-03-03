Что лежит в самом надежном хранилище в мире 

Хранилище Форт-Нокс расположено на севере штата Кентукки. Именно там находится неприкосновенный американский золотой запас. «Рамблер» расскажет о самом надежном хранилище в мире подробнее.

Еще в 1936 году президент Франклин Рузвельт велел построить самое защищенное подземное хранилище из гранита, бетона и закаленной стали. В итоге, в переводе на нынешние деньги, стройка обошлась государству в семь с половиной миллионов долларов.

И теперь в штате Кентукки, глубоко под землей расположен каменный армированный бункер, заполненный золотыми слитками. На сегодняшний день там хранится около 4500 тонн золота. На пути к подвалу Форт-Нокса находится дверь весом в 22 тонны, устойчивая к взрывам. Код от нее не знает ни один человек в мире. Дело в том, что пароль разделен на девять частей, каждая из которых находится у специального хранителя.

Над входом в подземное хранилище возведена каменная крепость, а по соседству с ним находится военная база Форт-Нокс. Несмотря на то, что военные не имеют отношения к хранилищу, взломщик может рассчитывать на 30 тысяч военного персонала, танки, артиллерию и вертолеты.

Интересно, что какое-то время, кроме золота, в хранилище был запас морфия и опиума на случай, если американской армии перекроют доступ к обезболивающим. Однако после появления искусственных анальгетиков запас был утилизирован.

На сегодняшний день Форт-Нокс считается вторым по величине золотым хранилищем в мире, первое находится в Нью-Йорке.