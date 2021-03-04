ЖАРА Music Awards объявила об уникальном формате

3 марта 2021 в новом ресторане современной итальянской кухни Café Milano состоялась вечеринка по случаю предстоящей ежегодной музыкальной премии ЖАРА Music Awards.
Грандиозное pre-party премии «ЖАРА Music Awards» посетили: Григорий Лепс, Artik & Asti, Nyusha, Emin, Burito, Люся Чеботина, T-Killah, Анита Цой, Жасмин, Любовь Успенская, Пашу / Ханна, Mia Boyka, Tsoy, Жасмин, Яна Кошкина, Cosmos Girls, The Limba, Фогель, Хабиб, Натан, Elman, Andro, Gavrilina, Хайп Хаус (Герман, Голышева), Егор Шип, Миша Марвин, Brandone Stone, Елена Борщева, Юркисс, Эллаи, Assamuel и многие другие!
Пресс-служба
На вечеринке выступили: Любовь Успенская, Burito, NLO, Мia Boyka, Люся Чеботина, Brandon Stone, Анита Цой, Хабиб, Gavrilina, Elman, Andro / Лимба, Хабиб, Gafur, Натан, Фогель, Егор Шип, Omany, Tsoy, Soyana, Эллаи, Cosmos Girls.
Ведущими мероприятия стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Сама церемония состоится 4 апреля 2021 года в Crocus City Hall — это самое ожидаемое музыкальное событие года. Премия «ЖАРА Music Awards» пройдет грандиозным концертом и ознаменует расцвет и новую концертную эру после почти годового затишья. Зрителей ждет уникальная высокотехнологичная сцена, которую построят в Crocus City Hall впервые, новые концертные номера от артистов, неожиданные премьеры и сюрпризы для зрителей.
Ведущими музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» станут телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров: HammAli & Navai, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Максим Фадеев, Jah Khalib, Артур Пирожков, LOBODA, Мари Краймбрери, #2Маши, Artik & Asti, Егор Крид, А’STUDIO, Полина Гагарина, Jony, Валерий Меладзе, EMIN, Григорий Лепс, Макс Барских, ZIVERT, Анита Цой, Cosmos Girls и многие другие.
Пресс-служба
Café Milano — ресторан современной итальянской кухни от Restaurants by Crocus Group занимает два этажа развлекательного центра MatchPoint. На первом этаже расположена уютная кофейня с открытой витриной итальянских десертов, от тирамису до «белого трюфеля». На втором — ресторан с панорамными окнами, выходящими на сияющий по вечерам неоновыми огнями Новый Арбат. Шеф-повар ресторана знаменитый итальянец Массимилиано Монтироли. Кухня — современное прочтение итальянской классики — базируется на свежих морепродуктах, пицце и пасте и по-настоящему порадует тех, кто скучает по Италии, её вкусам и запахам. В каждом блюде — немного Рима, Тосканы, Неаполя и солнечной Сицилии.