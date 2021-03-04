ЖАРА Music Awards объявила об уникальном формате

3 марта 2021 в новом ресторане современной итальянской кухни Café Milano состоялась вечеринка по случаю предстоящей ежегодной музыкальной премии ЖАРА Music Awards.

Пресс-служба

На вечеринке выступили: Любовь Успенская, Burito, NLO, Мia Boyka, Люся Чеботина, Brandon Stone, Анита Цой, Хабиб, Gavrilina, Elman, Andro / Лимба, Хабиб, Gafur, Натан, Фогель, Егор Шип, Omany, Tsoy, Soyana, Эллаи, Cosmos Girls.

Юлия Барановская и Константин Тарасюк. Ведущими мероприятия стали

Сама церемония состоится 4 апреля 2021 года в Crocus City Hall — это самое ожидаемое музыкальное событие года. Премия «ЖАРА Music Awards» пройдет грандиозным концертом и ознаменует расцвет и новую концертную эру после почти годового затишья. Зрителей ждет уникальная высокотехнологичная сцена, которую построят в Crocus City Hall впервые, новые концертные номера от артистов, неожиданные премьеры и сюрпризы для зрителей.

музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» станут телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Ведущимистанут телеведущаяи режиссер

Пресс-служба

Café Milano — ресторан современной итальянской кухни от Restaurants by Crocus Group занимает два этажа развлекательного центра MatchPoint. На первом этаже расположена уютная кофейня с открытой витриной итальянских десертов, от тирамису до «белого трюфеля». На втором — ресторан с панорамными окнами, выходящими на сияющий по вечерам неоновыми огнями Новый Арбат. Шеф-повар ресторана знаменитый итальянец Массимилиано Монтироли. Кухня — современное прочтение итальянской классики — базируется на свежих морепродуктах, пицце и пасте и по-настоящему порадует тех, кто скучает по Италии, её вкусам и запахам. В каждом блюде — немного Рима, Тосканы, Неаполя и солнечной Сицилии.