Григорий Лепс даст праздничный концерт 8 марта 

«Я нравлюсь женщинам»

8 марта, Крокус Сити Холл

Продюсерский центр Григория Лепса в Международный женский день порадует прекрасную половину Москвы праздничным концертом «Я нравлюсь женщинам».

8-го марта 2021-го года на сцене Крокус Сити Холла пройдёт большой праздничный концерт, ставший уже ежегодным, во время которого артисты продюсерского центра Григория Лепса исполнят свои самые лирические песни.

В творчестве этих певцов особенно много песен о любви. А значит, им без труда удастся создать в зале атмосферу тепла, нежности и романтики. Артисты выступят с сольными программами и дуэтами, в том числе исполнят новые, но уже популярные композиции.

«Я нравлюсь женщинам» — замечательный подарок юным девушкам, милым дамам — их мамам — и очаровательным во все времена и в любом возрасте бабушкам. В общем, всем тем, кто считает Международный женский день своим праздником!

Самые романтичные песни от видных мужчин — идеальный подарок к 8 Марта!

Начало: 19-00

«Крокус Сити Холл», 66-км МКАД