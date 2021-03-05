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Григорий Лепс даст праздничный концерт 8 марта 

Партнерский материал 6 часов назад
Григорий Лепс даст праздничный концерт 8 марта
Фото: Пресс-служба
«Я нравлюсь женщинам»
8 марта, Крокус Сити Холл
Продюсерский центр Григория Лепса в Международный женский день порадует прекрасную половину Москвы праздничным концертом «Я нравлюсь женщинам».
8-го марта 2021-го года на сцене Крокус Сити Холла пройдёт большой праздничный концерт, ставший уже ежегодным, во время которого артисты продюсерского центра Григория Лепса исполнят свои самые лирические песни.
Концерт, на котором соберутся Григорий Лепс, EMIN, Тимур Родригез, Александр Панайотов, Витольд Петровский и группа Cosmos Girls называется, как и одна из популярных композиций из репертуара Григория Лепса — «Я нравлюсь женщинам».
В творчестве этих певцов особенно много песен о любви. А значит, им без труда удастся создать в зале атмосферу тепла, нежности и романтики. Артисты выступят с сольными программами и дуэтами, в том числе исполнят новые, но уже популярные композиции.
«Я нравлюсь женщинам» — замечательный подарок юным девушкам, милым дамам — их мамам — и очаровательным во все времена и в любом возрасте бабушкам. В общем, всем тем, кто считает Международный женский день своим праздником!
Самые романтичные песни от видных мужчин — идеальный подарок к 8 Марта!
Начало: 19-00
«Крокус Сити Холл», 66-км МКАД
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