Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны 

Сотрудники аналитического центра НАФИ провели опрос и выяснили, какие достопримечательности нашей страны показались россиянам наиболее интересными.

Эксперты опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в поездках считаются наиболее желанными для посещения.

Долина гейзеров на Камчатке стала первой в списке. На втором месте — Большое Яшалтинское озеро с лечебной солью в Калмыкии. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае. Ленские столбы в Якутии и замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.