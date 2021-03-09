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12 команд встретились в интеллектуальном квизе от Natiscope и Slava Krasnov 

Партнерский материал 13 часов назад
12 команд встретились в интеллектуальном квизе
Фото: Пресс-служба
В московском баре-ресторане «Дорогая, я перезвоню» в Пятницком переулке 4 марта было особенно много гостей. Здесь собрались любители квизов, которые откликнулись на приглашение сети нативной рекламы Natiscope и Slava Krasnov и приняли участие в интеллектуальном поединке «Как успеть все и немного больше?».
Организаторы тщательно продумали концепцию мероприятия и предусмотрели все нюансы. Среди приглашенных участников сформировали 12 команд, те игроки, которые были без команд, объединили, что позволило завести новые полезные знакомства.
Сразиться в интеллектуальном поединке пришли представители крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, FMCG, рекламных агентств. В том числе: Solgar, DigitalVision, Servier, KRKA, SunPharma, CSC Pharma и некоторых других организаций.
На протяжении нескольких часов команды состязались в интеллектуальных дуэлях, отвечали на самые каверзные вопросы. Отдельного внимания удостоился вопрос от организаторов, ведь игрок, давший правильный ответ, получила за него специальный приз — подарочный сертификат на макияж от организаторов и ТОП-визажиста Татьяны Лобко (Tanya Vladi).

«Супер, всем рекомендую участвовать! Атмосфера, люди, вопросы», — пишет в соц.сетях Елена Балабаш, спикер школы SFE & MKT Excellence.

По итогам интеллектуального квиза все приглашенные чествовали победителей, а организаторы вручали им главные награды — хрустальные статуэтки. Также всем приглашенным подарили доступ онлайн к мастер-классу от эксперта Slava Krasnov, посвященный тайм-менеджменту и вопросам эффективной организации собственного времени.
Пресс-служба
Все участники интеллектуального квиза отметили, что за последний период это было самым ярким и запоминающимся событием для них. Гостям было интересно и весело отвечать на предложенные вопросы, обмениваться эмоциями, общаться друг с другом вживую.
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