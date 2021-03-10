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Необычные малые города России, которые можно изучить за один день 

Даня Виттиг 13 часов назад
Необычные малые города России, которые можно изучить за один день
Фото: depositphotos.com
В последнее время россияне начали много путешествовать внутри страны. Безусловно, на этот тренд повлияли закрытые границы. При этом многие путешественники отмечают, что продолжат изучать Россию и после пандемии. "Рамблер" собрал подборку из малых городов, которые можно изучить всего за день и остаться в полном восторге.

Тобольск

Тобольск — первый город, ставший центром освоения Сибири. Он знаменит необычными природными ландшафтами и архитектурой. В городе можно посмотреть каменный кремль и Софийско-Успенский собор с 75-ти метровой колокольней.
Также в городе есть тюремный замок, который расскажет истории ссыльных. В Тобольске отбывали наказание Чернышевский, Достоевский и Короленко. Некоторые камеры тюрьмы называли "горбатым карцером", из-за того, что в них нельзя было стоять в полный рост, а только пригнувшись.
А еще в Тобольске стоит памятник Робинзону Крузо и находится единственная в России косторезная фабрика.

Светлогорск

Этот небольшой курортный город расположился на живописной возвышенности у Балтийского побережья. Город окружен лесами и холмами.
На главной набережной находятся самые большие солнечные часы в Европе под названием «Зодиак», а по всему городу расставлены многочисленные скульптуры и памятники.
Визитная карточка Светлогорска — старинная водонапорная башня, на которой находится смотровая площадка. Кстати, сувениры в городе можно найти прямо под ногами, так как волны выносят на берег янтарь.

Сортавала

Сортавала — это туристический центр Карелии, в котором находится музей Ладоги. В нем можно взглянуть на старые лодки, рыболовные снасти, детали судов и кораблей.
В городе находится исторический парк Бастионъ, на территории которого расположена настоящая крепость X века, где воссозданы дома викингов, мастерские ремесленников и зоны для стрельбы из лука.
Еще одна достопримечательность — Черная Река. Она действительно черная из-за большого количества солей железа.
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