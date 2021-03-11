Emir Kusturica & «The No Smoking Orchestra» в «Главклубе»

«UNZA UNZA TIME 2.0»

Концерт Emir Kusturica & «The No Smoking Orchestra», назначенный на 3 октября 2020 года, перенесён на 12 марта 2021 года. Все ранее купленные билеты действительны.

Бросив беглый взгляд на фильмографию Эмира Кустурицы , снимающего в последние годы только по большим праздникам, не будет большим преувеличением предположить, что музыка для великого балканского режиссера давно превратилась если не в основное, то в любимое занятие. Во всяком случае, резюме назвавшегося его именем ансамбля «The No Smoking Orchestra» обновляется куда чаще.

За 40 лет в музыкальном бизнесе, добрую половину которых в их штате провел ритм-гитарист Кустурица, «The No Smoking Orchestra» выбились в число самых неутомимых гастролеров Восточной Европы, а их щедро цитирующие как кинематографическую, так и рок-н-ролльную классику концерты, заработали славу шоу, которые не перепутать ни с чем. В «Главклубе» группа отметит 20-летие альбома «Unza Unza Time».