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Emir Kusturica & «The No Smoking Orchestra» 12 марта 2021 в «Главклубе» 

Партнерский материал 6 часов назад
Emir Kusturica & «The No Smoking Orchestra» в «Главклубе»
Фото: Пресс-служба
«UNZA UNZA TIME 2.0»
Концерт Emir Kusturica & «The No Smoking Orchestra», назначенный на 3 октября 2020 года, перенесён на 12 марта 2021 года. Все ранее купленные билеты действительны.
Бросив беглый взгляд на фильмографию Эмира Кустурицы, снимающего в последние годы только по большим праздникам, не будет большим преувеличением предположить, что музыка для великого балканского режиссера давно превратилась если не в основное, то в любимое занятие. Во всяком случае, резюме назвавшегося его именем ансамбля «The No Smoking Orchestra» обновляется куда чаще.
За 40 лет в музыкальном бизнесе, добрую половину которых в их штате провел ритм-гитарист Кустурица, «The No Smoking Orchestra» выбились в число самых неутомимых гастролеров Восточной Европы, а их щедро цитирующие как кинематографическую, так и рок-н-ролльную классику концерты, заработали славу шоу, которые не перепутать ни с чем. В «Главклубе» группа отметит 20-летие альбома «Unza Unza Time».
Подробности на сайте.
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Места , Эмир Кустурица
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