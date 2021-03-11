Кровосток» 13 марта 2021 в столичном «Главклубе»

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Появившись в 2004 году по горячим следам нескольких нашумевших арт-проектов, столичная группа «Кровосток» стала откровением: ее «художественный гангста-рэп» с вызывающе - и, как правило, образцово - непечатными текстами стал хитом русскоязычной блогосферы и заработал группе умеренно скандальную репутацию.
Их «Река крови» остается одним из самых ярких дебютов нулевых, а его авторы выпустили с тех пор еще пять альбомов, каждый из которых исправно делал «Кровосток» предметом всеобщего обсуждения.
В последний раз дискография группы обновлялась в 2018 году - ее первым концертником «Кровосток Лайв» и очередной номерной пластинкой «ЧБ», которую группа и сыграет 13 марта в столичном «Главклубе». Не пропустите!