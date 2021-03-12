Города России, которые перестали существовать недавно 

В мире существуют города, которые пустуют из-за случившихся катаклизмов или из-за того, что люди были вынуждены покинуть свое прежнее место жительства. Большинство из них исчезли уже давно, но есть и те, которые перестали существовать относительно недавно. "Рамблер" рассказывает про опустевшие города в современной России.

Нефтегорск

Этот поселок городского типа в Сахалинской области был уничтожен в 1995 году. Тогда случилось землетрясение, которое уничтожило не только город. В трагедии погибло большинство жителей населенного пункта. Поселок был построен в 1964 году и считался одним из самых благоустроенных на Сахалине. Жителями города в основном являлись нефтяники и их семьи. К 1995 году численность населения составляла 3197 человек.

28 мая 1995 года случилось землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Все дома были полностью разрушены. Спасательные работы велись много дней, погибло 2040 человек. Позднее эксперты заявили, что дома не были предназначены для подобного района с угрозой землетрясения. Город решили не восстанавливать — его жителей расселили по другим городам, а на месте трагедии остается мемориальная доска, часовня и обломки домов.

Иультин

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Этот населенный пункт был расположен в Чукотском автономном округе. Был основан в 1953 году и перестал существовать к 2000 году. Поселок городского типа появился после того, как неподалеку от него обнаружили залежи олова, вольфрама и молибдена. Во времена войны город был законсервирован, но после того, как завершились боевые действия, он начал функционировать вновь. К 1989 году численность населения составляла 5301 человек. Однако в 90-е город начал пустеть из-за того, что добыча, обработка и поставка ценных ископаемых стала нерентабельной. В 1995 году город упразднили, а к 2000 полностью остановили.

Промышленный

urban3p.ru

Заброшенный поселок городского типа расположен в республике Коми. Он был основан в 50-х годах прошлого века из-за выгодного расположения рядом с шахтами "Промышленная" и "Центральная". К 1979 году численность населения достигала 15 тысяч человек. Большинство из них были сотрудниками шахт и семьи. В 1998 году году на шахте "Центральная" произошел взрыв, в котором погибли 23 человека. После взрыва шахту восстанавливать не стали, а сам поселок опустел из-за отсутствия работы. К 2010 году там не осталось ни одного жителя.