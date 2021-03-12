Марк Тишман, Руслан Алехно приглашают на Масленицу

14 марта «Дорожное радио» приглашает своих слушателей вместе проводить зиму. Масленичные гуляния пройдут в столичном парке развлечений «Сказка». Гостей праздника ждут весёлые конкурсы, невероятные угощения и встреча с любимыми артистами.

Попасть на праздник сможет любой желающий — вход в парк «Сказка» свободный. А несколько счастливчиков, которые внимательно слушали эфир «Дорожного радио», дозвонились в студию и правильно ответили на вопросы о Масленице, получат сертификаты на бесплатное посещение аттракционов всей семьёй.