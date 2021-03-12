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Марк Тишман, Руслан Алехно и другие звезды приглашают на Масленицу 

Партнерский материал 3 часа назад
Марк Тишман, Руслан Алехно приглашают на Масленицу
Фото: «Дорожное радио»
14 марта «Дорожное радио» приглашает своих слушателей вместе проводить зиму. Масленичные гуляния пройдут в столичном парке развлечений «Сказка». Гостей праздника ждут весёлые конкурсы, невероятные угощения и встреча с любимыми артистами.
На главной площади парка выступят звёзды «Дорожного радио» — Денис Годицкий, Ксения Коламбацкая, Марк Тишман, Руслан Алехно, Сергей Куренков и Яков Кирсанов. Также в программе народных гуляний весёлые хороводы, ароматный чай, румяные блины и многое-многое другое.
Попасть на праздник сможет любой желающий — вход в парк «Сказка» свободный. А несколько счастливчиков, которые внимательно слушали эфир «Дорожного радио», дозвонились в студию и правильно ответили на вопросы о Масленице, получат сертификаты на бесплатное посещение аттракционов всей семьёй.
Подробную информацию об этой и других акциях можно узнать в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.
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