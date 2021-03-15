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632 года: что известно о самом долгом строительстве в истории 

Мария Грибова 40 минут назад
В 1248 году был заложен первый камень самого долгостроящегося здания в истории — Кельнского собора. Его возведение длилось вплоть до 1880 года. «Рамблер» расскажет все, что известно об этом долгострое.
Католический готический собор в Кельне занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесен в список объектов Всемирного культурного наследия. Его строительство велось в два приема — в 1248–1437 и в 1842–1880 годах.
Возведение собора были приостановлено из-за того, что ренессанс выработал новые формы в архитектуре, и Кельнский собор теперь казался «старомодным». И лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм Четвертый и Гейсельский кардинал Иоганнес распорядились о возобновлении строительных работ под руководством архитектора Фридриха фон Цвирнера.
По задумке создателей, Кельнский собор должен был превзойти все храмы, которые до этого видел мир, и им это более чем удалось. Высота самой высокой точки составляет 157 метров. Именно с этой башни открывается самый лучший вид на город, а также можно в подробностях рассмотреть крышу собора.
В Германии существует легенда, что первый архитектор Кельнского собора продал свою душу дьяволу, чтобы выполнить по-настоящему гениальный чертеж. Дьявол, в свою очередь, согласился, однако пообещал, что собор рухнет, как только прекратится его строительство. Именно этой легендой объясняют туристам то, что реставрационные работы в храме идут практически круглые сутки.
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