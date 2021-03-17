В Москве пройдет премия «ЖАРА Music Awards»

4 апреля 2021 года в Crocus City Hall состоится ежегодная музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» — самое ожидаемое музыкальное событие года. Победителей четвертой музыкальной премии выберут открытым голосованием по итогам 2020 года.

Пресс-служба

музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» станут телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Ведущимистанут телеведущаяи режиссер

В 2021 году премия «ЖАРА Music Awards» пройдет грандиозным концертом и ознаменует расцвет и новую концертную эру после почти годового затишья. Впервые в Crocus City Hall будет построена инновационная высокотехнологичная сцена — она будет состоять из нескольких круглых таблеток-зон для выступлений, которые будут соединены между собой длинным светодиодным подиумом, создавая объем и позволяя артистам и коллективам воплотить самые разнообразные идеи концертных номеров. Новые идеи будут отражаться также и в графическом оформлении сцены — драйв и новая эпоха, смелые и неожиданные решения, сюрпризы для зрителей и новые концертные номера от артистов. Мы разрушаем привычные стандарты премий и создаем свой уникальный стиль.

Пресс-служба

Премия «ЖАРА Music Awards» каждый год проходит с неизменным аншлагом и традиционно радует зрителей неожиданными дуэтами, премьерами и оригинальными сценическими номерами. На церемонии зрителей ждет незабываемое шоу, а современные технологии и концептуальный взгляд на мероприятие позволят реализовать самые невероятные идеи! Пришло время узнать имена тех, кто поборется за звание лучшего из лучших!

Трансляция премии «ЖАРА Music Awards» 2021 пройдет на телеканале ЖАРА TV.

Начало концерта: 19:00

Продолжительность: 3 часа

Телевизионная съемка