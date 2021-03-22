Группа «Lumen» в столичном «Главклубе»

26 и 27 марта в «Главклубе» группа «Lumen» даст 2 специальных концерта, посвященных 18-летию дебютного альбома «Без консервантов».

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В ситуации, когда по объективным причинам, невозможно проведение концертных туров, «Lumen» сыграют 2 специальных концерта, приуроченных к 18-летию дебютного альбома «Без консервантов». 18 песен, 18 лет - в случае со своим первым, самым отвязным и панковским диском, «Lumen» решили не дожидаться круглой даты и сыграть весь альбом в год его «совершеннолетия», дополнив программу несколькими ранними песнями, которые также очень давно не звучали со сцены.

Предстоящие концерты - события действительно уникальные: из 18 песен, вошедших в диск, большинство не игралось живьем уже много-много лет.

«Без консервантов» вышел в 2003 году и стал настоящим прорывом для никому неизвестной группы из Уфы. Сырой и немного наивный, этот альбом обозначил все векторы дальнейшего развития группы - в нем есть и лирика, и остросоциальные песни, и мощные рок-боевики. Наконец, именно в этот альбом вошла песня «Sid & Nancy» - первый большой хит «Lumen», который знает наизусть каждый мало-мальски интересующийся русской рок-музыкой. Именно с «Без консервантов» для многих началось знакомство с «Lumen», а песня «F... off» и по сей день остается одним из самых востребованных треков у зрителей на концертах.