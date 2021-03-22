Ла-Катедраль: роскошная тюрьма Пабло Эскобара

Ла-Катедраль — роскошная тюрьма легендарного Пабло Эскобара, в которой колумбийский наркобарон Пабло Эскобар и его ближайшие соратники «мотали срок» на протяжении 13 месяцев — с июня 1991 года по июль 1992 года.

Эту тюрьму, расположенную в живописной долине недалеко от города Медельин в непосредственной близости с окраиной соседнего городка Энвигадо, неофициально называли «Клубом Медельин», «Отелем Эскобара» или просто курортом. Действительно, слово «Курорт» подходит к Ла-Катедрали гораздо больше, чем «тюрьма повышенной комфортности», как ее предпочитали классифицировать официальные власти Колумбии.