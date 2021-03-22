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Ла-Катедраль: роскошная тюрьма Пабло Эскобара

Катерина Саломе
22 марта 2021
Ла-Катедраль — роскошная тюрьма легендарного Пабло Эскобара, в которой колумбийский наркобарон Пабло Эскобар и его ближайшие соратники «мотали срок» на протяжении 13 месяцев — с июня 1991 года по июль 1992 года.
Эту тюрьму, расположенную в живописной долине недалеко от города Медельин в непосредственной близости с окраиной соседнего городка Энвигадо, неофициально называли «Клубом Медельин», «Отелем Эскобара» или просто курортом. Действительно, слово «Курорт» подходит к Ла-Катедрали гораздо больше, чем «тюрьма повышенной комфортности», как ее предпочитали классифицировать официальные власти Колумбии.
Смотрите видео, чтобы подробнее узнать о Ла-Катедрали, а также о том, как развивался наркобизнес в США и Колумбии.
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