Загадка Аральского моря: куда оно исчезло и появится ли вновь

Сейчас в это трудно поверить, но в прошлом Аральское море занимало четвертое место среди самых больших водоемов планеты. Сейчас же эта местность на границе Казахстана с Узбекистаном напоминает, скорее, пустыню. Куда же и как исчезло Аральское море и может ли оно появиться вновь? О загадке Аральского моря читайте в материале “Рамблера”.

Считается, что Аральское море образовалось около 17,5 тысяч лет назад, когда начали таять горные ледники Тянь-Шаня и Памира, но полноводным водоем стал лишь после 1573 года. А потом с ним начали происходить метаморфозы.

Еще в XIX веке ученые, исследовав геологические данные и животный мир местности, заявили, что Аральское море уже высыхало, а затем возвращалось в свое обычное состояние. По мнению экспертов, водоем пересыхал по меньшей мере семь раз за все время своего существования, чтобы через некоторое время наполниться вновь. В связи с этим был сделан вывод, что у Аральского моря есть своеобразный жизненный цикл, который составляет в среднем 650-700 лет.

В XX веке Аральское море в очередной раз стало делиться на мелкие озера и пересыхать. В 1989 году оно распалось на два водоема Северный (Малый) и Южный (Большой), а затем южная часть вновь разделилась уже на восточную и западную. В скором времени восточная часть превратилась в сушу.

К 2000-м годам от одного из самых больших морей планеты практически ничего не осталось. Из-за метаморфоз с водоемом изменился климат региона, который прилегает к акватории бывшего моря: лето в этой местности стало более жарким и сухим, а зима — более продолжительной и холодной. Многие виды флоры и фауны вымерли, закрылись порты, рыбное хозяйство удалось сохранить только в Малом Арале.

Пытаясь спасти хотя бы северную часть бывшего огромного Аральского моря, между полуостровом Кокарал и устьем Сырдарьи возвели дамбу. Балгодаря этим действиям, уровень воды в водоеме вырос, соленость его уменьшилась и появилась возможность разводить в воде рыбу.