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Этой весной The Hatters дадут большой сольный концерт: 9 апреля, Adrenaline Stadium

Партнерский материал
6 часов назад
The Hatters устроят грандиозный праздник: большой сольный концерт в стиле джипси-панк-рок не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов. На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены.
Большой сольный концерт The Hatters
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Приходите танцевать, веселиться и петь вместе с музыкантами – докажем, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера.
Встречаемся 9 апреля в Adrenaline Stadium. Такой концерт вы точно не забудете!
Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.
ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено!
Билеты в продаже на www.tci.ru
Для лиц старше 16 лет
Места,
18+
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