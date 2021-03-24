Тбилиси оказался под угрозой схода гигантского оползня

Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани, пишет « Sputnik Грузия».

Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.

«Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить», — рассказала руководитель института Теи Годоладзе.

В свою очередь, местная мэрия утверждает, что угроза схода селя возникла из-за строительных работ, которые велись в районе скалы в последние несколько лет. Журналисты издания отмечают, что под склоном располагается дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари. Ее возведение курировали городские власти.

К настоящему времени проходящий под скалой отрезок трассы был перекрыт. Для изучения ситуации и оценки потенциальной угрозы в Грузию по запросу властей срочно прибыла группа немецких геологов из Мюнхенского бюро строительства и геологии. Точного прогноза развития событий пока нет.