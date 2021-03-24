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Как нацпроект "Культура" помогает жителям Владивостока быть ближе к искусству

Мира Маркина
10 часов назад
В конце марта замминистра культуры РФ Ольга Ярилова посетила Владивосток с целью оценить реализацию национального проекта "Культура". Подробнее о том, как нацпроект уже сегодня меняет досуг горожан - в материале "Рамблера".
В первый день своего визита Ярилова познакомилась с воспитанниками филиала Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского "Приморского". Юные музыканты в честь приезда гостей дали небольшой концерт и продемонстрировали свои навыки.
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Открытие культурно-образовательного комплекса во Владивостоке позволит детям обучаться у лучших педагогов России:
"Я поговорила с учащимися школы и спросила, насколько важно иметь возможность получать такое уникальное образование, не уезжая за несколько тысяч километров. Сегодня не каждый может поехать в Москву и получить высококлассное образование. Именно поэтому лучшие педагоги и лучшие методики будут сосредоточены в городах, в которых строятся наши комплексы, в том числе во Владивостоке",
- подчеркнула Ярилова.
Вскоре замминистра культуры посетила филиал МГАХ и познакомилась с юными танцорами. Учащиеся МГАХ в рамках производственной практики уже задействованы в репертуарных спектаклях Приморской сцены Мариинского театра: "Спящая Красавица", "Щелкунчик", "Корсар", "Аида", "Дон Кихот", "Баядерка":
"Маленькие звездочки зарождаются. Конечно, очень важно, кто их учит. Педагоги, которые обладают уникальными знаниями, уникальным опытом, уникальными методиками, которые с трепетом передают их подрастающему поколению. Мы очень надеемся, что в труппах и Владивостокской сцены Мариинского театра и в других коллективах региона с вводом этих комплексов в полную работу все больше будет появляться выпускников  именно наших филиалов федеральных учреждений",
- отметила Ярилова.
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Кстати, в рамках нацпроекта "Культура" будет также создан концертный зал Приморской сцены Мариинского театра. На балете "Дон Кихот", который прошел 19 марта, наблюдался аншлаг. А значит, можно смело предположить, что и концертный зал будет пользоваться у владивостокцев популярностью.
Места,Дон Кихот,
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