Как нацпроект "Культура" помогает жителям Владивостока быть ближе к искусству

В конце марта замминистра культуры РФ Ольга Ярилова посетила Владивосток с целью оценить реализацию национального проекта "Культура". Подробнее о том, как нацпроект уже сегодня меняет досуг горожан - в материале "Рамблера".

В первый день своего визита Ярилова познакомилась с воспитанниками филиала Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского "Приморского". Юные музыканты в честь приезда гостей дали небольшой концерт и продемонстрировали свои навыки.

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Открытие культурно-образовательного комплекса во Владивостоке позволит детям обучаться у лучших педагогов России:

"Я поговорила с учащимися школы и спросила, насколько важно иметь возможность получать такое уникальное образование, не уезжая за несколько тысяч километров. Сегодня не каждый может поехать в Москву и получить высококлассное образование. Именно поэтому лучшие педагоги и лучшие методики будут сосредоточены в городах, в которых строятся наши комплексы, в том числе во Владивостоке",

- подчеркнула Ярилова.

Вскоре замминистра культуры посетила филиал МГАХ и познакомилась с юными танцорами. Учащиеся МГАХ в рамках производственной практики уже задействованы в репертуарных спектаклях Приморской сцены Мариинского театра: "Спящая Красавица", "Щелкунчик", "Корсар", "Аида", " Дон Кихот ", "Баядерка":

"Маленькие звездочки зарождаются. Конечно, очень важно, кто их учит. Педагоги, которые обладают уникальными знаниями, уникальным опытом, уникальными методиками, которые с трепетом передают их подрастающему поколению. Мы очень надеемся, что в труппах и Владивостокской сцены Мариинского театра и в других коллективах региона с вводом этих комплексов в полную работу все больше будет появляться выпускников именно наших филиалов федеральных учреждений",

- отметила Ярилова.

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