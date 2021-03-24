Как изменится жизнь во Владивостоке с открытием культурно-образовательного комплекса

Не так давно замминистра культуры РФ Ольга Ярилова посетила Владивосток с целью оценить реализацию нацпроекта "Культура". В частности, необходимо было выяснить, как протекает строительство культурно-образовательных и музейных комплексов на Дальнем Востоке. Подробнее об этом - в материале "Рамблера"

Согласно поручению президента России Владимира Путина , в рамках национального проекта до 2024 года в четырех регионах Российской Федерации будут возведены культурно-образовательные комплексы.

Владивостокский комплекс расположился на острове Русский, где также находится Дальневосточный федеральный университет. В комплекс войдут: музейно-выставочный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал РГИСИ — Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и филиал Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ).

Таким образом, у одних владивостокцев, задействованных в сфере искусства, появиться возможность получать более качественные знания, а у других - посещать культурные объекты, которые ранее были недоступны.

Создание комплекса планируется завершить к концу 2023 года, однако некоторые результаты можно наблюдать прямо сейчас. В 2019 году были созданы филиалы ЦМШ и МГАХ. До окончания строительства, воспитанники учебных заведений будут обучаться на площадках, предоставленных на безвозмездной основе.