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Тбилиси оказался под угрозой схода опасного оползня

Диана Товсепова
9 часов назад
Столица Грузии Тбилиси, оказалась под угрозой схода масштабного оползня, образовавшегося из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани. Об этом сообщает издание "Sputnik Грузия".
Тбилиси оказался под угрозой схода гигантского оползня
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В частности, глубина разлома составляет не менее 18 метров, а груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки. Об этом сообщают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли.
«Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить», — объяснила руководитель института Теи Годоладзе.
Тбилисская мэрия пояснила, что угроза схода селя возникла из-за строительных работ, проводимых там уже несколько лет.
Сейчас участок дороги под скалой закрыт, а в город срочно прибыла группа немецких геологов из Мюнхенского бюро строительства и геологии. Пока непонятно, как будут развиваться события.
Ранее "Рамблер" сообщал, как в дагестанском селе сошла лавина.
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