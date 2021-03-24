Тбилиси оказался под угрозой схода гигантского оползня

Столица Грузии Тбилиси, оказалась под угрозой схода масштабного оползня, образовавшегося из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани. Об этом сообщает издание "Sputnik Грузия".

В частности, глубина разлома составляет не менее 18 метров, а груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки. Об этом сообщают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли.

«Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить», — объяснила руководитель института Теи Годоладзе.

Тбилисская мэрия пояснила, что угроза схода селя возникла из-за строительных работ, проводимых там уже несколько лет.