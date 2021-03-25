«Европа Плюс» объявляет Funky Day

26 марта «Европа Плюс» устраивает Funky Day. Весь день слушателей радио 1 в России* ждёт особое оформление эфира, крутые призы и, конечно, лучшие фанк-хиты планеты.

Фото: Европа Плюс Европа Плюс

Первым гостем сверхсовременной студии «Европы Плюс» станет известный танцор Дмитрий Красилов, движения которого в знаменитом клипе UNO группы Little Big в течение 2020-го повторяла вся страна. Тот самый «Пухляш» устроит для ведущих утреннего шоу «Бригада У» и многомиллионной аудитории радиостанции бодрящий мастер-класс по джаз-фанку. Танцевать будут все!

Также будет разыграно 40 комплектов стильного мерча «Европы Плюс». Принять участие в розыгрыше сможет каждый, кто снимет свой фанки-лук, а затем опубликует в социальных сетях фото или видео с хэштегом #wewillfunkyou и отметит страницу радиостанции.

Главный сюрприз будет представлен в специальном выпуске проекта «Акустика». В прямом эфире состоится дебютное выступление Bang-Bang Band. Музыкальная группа, в которую вошли ведущие и другие члены команды «Европы Плюс», сыграет собственную версию популярных хитов в стиле фанк.

Данил Литвинский, директор эфира «Европы Плюс»:

«”Европа Плюс” любит удивлять. В конце 2019 года, в разгар холодной зимы, мы подарили нашим слушателям немного солнца и позитива — провели День регги. Им и нам очень понравилось такое “вторжение” в эфир. Теперь пришла пора как-то по-особенному отметить начало весны. В эту пятницу топовые фанк-хиты захватят эфир. Приготовьте ваши солнечные очки!»

Присоединиться к Funky Day можно будет в прямом эфире «Европы Плюс» и онлайн-трансляции на europaplus.ru , в мобильном приложении и странице радиостанции ВКонтакте