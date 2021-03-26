Первый музыкальный фестиваль с блогерами в «ГЛАВCLUB»

28 марта пройдёт Первый музыкальный фестиваль с блогерами, который ждёт феноменальный успех, ведь именно он выведет шоу-бизнес и мир музыки на новый уровень. Мы живём в мире, который меняется за часы, и живем минутами, за которые сами меняем мир.