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Первый музыкальный фестиваль с блогерами в московском клубе «ГЛАВCLUB»

Партнерский материал
1 час назад
28 марта пройдёт Первый музыкальный фестиваль с блогерами, который ждёт феноменальный успех, ведь именно он выведет шоу-бизнес и мир музыки на новый уровень. Мы живём в мире, который меняется за часы, и живем минутами, за которые сами меняем мир.
Первый музыкальный фестиваль с блогерами в «ГЛАВCLUB»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Музыкальный фестиваль с блогерами – это инновация, главная цель которой расширить границы интернета и погрузить вас в эпицентр самых жарких и жгучих событий. Мы приоткроем завесу тайны о мире блогеров, вас поглотят новые ощущения, которые позволят находиться в эпицентре этих событий. Концертная программа пройдет с участием представителей самых известных средств массовой информации.
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