«Смех»: день рождения группы и презентация альбома

Появившись на свет под занавес прошлого века в подмосковном городе Истра, группа «Смех» без раздумий назвала свой стиль «калифорнистринским панк-роком», воздав должное и своей малой родине, и заокеанским кумирам вроде «NOFX» и «Rancid», и определилась с базовыми принципами: не отказываться от мата в песнях, не играть акустику, не частить с пластинками, не прогибаться под изменчивый мир, ну и так далее.

Верности этому стилю и означенным принципам группе, таким образом, хватило уже на два десятка лет успешной карьеры, промежуточные итоги которой она подведет праздничным шоу в столичном «Главклубе». У него, чтобы не мелочиться, будет сразу несколько поводов: день рождения «Смеха», концертная премьера нового альбома, а заодно и понятно какой международный праздник - группе под таким названием по определению не чуждый.