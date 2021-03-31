MGZAVREBI представят в Москве свою «Хронологию»

Группа MGZAVREBI возвращается в столичный Adrenaline Stadium с новой программой «Хронология».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Весной 2021 года Mgzavrebi представят особую программу «Хронология» – лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении. Группа еще ни разу не делала концерты «The Best», а имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Так возникла идея «Хронологии»: взять все песни, которые оставили в сердцах большой отпечаток, вспомнить, что было, как было и когда, разложить все по полочкам и рассказать вновь зрителям. Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрали минимум по 2-3 песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для них важную роль.

«Хронология» будет последним большим концертом с этими песнями, которым музыканты говорят «спасибо» - осенью 2021 года группа выпустит новый альбом и будет исполнять уже новые песни.

Вокалист группы Гиги Дедаламазишвили говорит об этом так: «Всегда перед новыми альбомами есть этап переосмысления нашего репертуара, нашей группы, нашей дружбы - нашей жизни. И сейчас тоже наступает этот сложный этап: мы начинаем записывать новую пластинку, которая выйдет осенью 2021 года, и пришло время переосмыслить наши предыдущие семь альбомов».

Mgzavrebi – самая известная группа из Грузии, которую полюбили в России, а не влюбиться в их музыку невозможно! Если вы однажды придете на их концерт, то в следующий раз обязательно приведете своих родственников и друзей. Да и сами Mgzavrebi – это близкие друзья, которые знакомы с детства, когда они пели вместе в хоре у мамы Гиги. Их песни очень современные, но уходят корнями в вековые традиции, поэтому они такие теплые и понятные каждому.

А любой концерт группы превращается в праздник, который музыканты так легко и просто создают здесь и сейчас, в любом зале.

Mgzavrebi представят свою «Хронологию» 10 апреля 2021г. в клубе Adrenaline Stadium, Москва