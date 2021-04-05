9 апреля THE HATTERS устроят грандиозный праздник

Большой сольный концерт в честь пятилетия коллектива!
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Группа исполнит свои лучшие песни с оркестром, ну и, конечно, не обойдется без специальных гостей: LITTLE BIG, Эльдара Джарахова
, рудбоя!
Приходите танцевать, веселиться и петь вместе с музыкантами – докажем, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера. На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены.
Встречаемся 9 апреля в Adrenaline Stadium. Такой концерт вы точно не забудете!
Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.
ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено!