MGZAVREBI возвращается с программой «Хронология»

Весной 2021 года Mgzavrebi представят особую программу «Хронология» – лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении. Группа еще ни разу не делала концерты «The Best», а имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Так возникла идея «Хронологии»: взять все песни, которые оставили в сердцах большой отпечаток, вспомнить, что было, как было и когда, разложить все по полочкам и рассказать вновь зрителям. Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрали минимум по 2-3 песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для них важную роль.