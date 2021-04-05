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Группа MGZAVREBI возвращается с новой программой «Хронология»

Партнерский материал
3 часа назад
Весной 2021 года Mgzavrebi представят особую программу «Хронология» – лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении. Группа еще ни разу не делала концерты «The Best», а имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Так возникла идея «Хронологии»: взять все песни, которые оставили в сердцах большой отпечаток, вспомнить, что было, как было и когда, разложить все по полочкам и рассказать вновь зрителям. Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрали минимум по 2-3 песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для них важную роль.
MGZAVREBI возвращается с программой «Хронология»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
«Хронология» будет последним большим концертом с этими песнями, которым музыканты говорят «спасибо» - осенью 2021 года группа выпустит новый альбом и будет исполнять уже новые песни.
Mgzavrebi – самая известная группа из Грузии, которую полюбили в России, а не влюбиться в их музыку невозможно!
Mgzavrebi представят свою «Хронологию» 10 апреля 2021 г. в клубе Adrenaline Stadium, Москва
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