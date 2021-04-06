«TEQUILAJAZZZ» играет «ЦЕЛЛУЛОИД» в «Главклубе»

Все неравнодушные к великой русской группе Tequilajazzz, разумеется, в курсе, что она приступила к записи своей первой с 2009 года номерной пластинки, которая ожидается осенью. Внеочередной альбом "НЕБЫЛО", состоявший из творчески переосмысленных песен "Текилы" разных лет, дал понять, на что способен обновленный состав группы - когда-то, помнится, планировавшей перезаписать и свой самый успешный альбом "Целлулоид".

Выйдя летом 1998 года и ненадолго, но решительно катапультировав Tequilajazzz в мейнстрим, "Целлулоид" остается визитной карточкой группы, охотно играющей "Кроме звезд", "Авиацию и артиллерию", "Улитку", "Наливайю" и, куда без него, "Зимнее солнце" вот уже четвертую (!) декаду кряду. В Главклубе каноническая пластинка "Текилы" прозвучит от первой до последней ноты - если очень повезет, заодно с премьерами новых песен.