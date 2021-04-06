Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

«TEQUILAJAZZZ» играет «ЦЕЛЛУЛОИД» 10 апреля в «Главклубе»

Партнерский материал
3 часа назад
Все неравнодушные к великой русской группе Tequilajazzz, разумеется, в курсе, что она приступила к записи своей первой с 2009 года номерной пластинки, которая ожидается осенью. Внеочередной альбом "НЕБЫЛО", состоявший из творчески переосмысленных песен "Текилы" разных лет, дал понять, на что способен обновленный состав группы - когда-то, помнится, планировавшей перезаписать и свой самый успешный альбом "Целлулоид".
«TEQUILAJAZZZ» играет «ЦЕЛЛУЛОИД» в «Главклубе»
Фото: Максим КарпухинМаксим Карпухин
Выйдя летом 1998 года и ненадолго, но решительно катапультировав Tequilajazzz в мейнстрим, "Целлулоид" остается визитной карточкой группы, охотно играющей "Кроме звезд", "Авиацию и артиллерию", "Улитку", "Наливайю" и, куда без него, "Зимнее солнце" вот уже четвертую (!) декаду кряду. В Главклубе каноническая пластинка "Текилы" прозвучит от первой до последней ноты - если очень повезет, заодно с премьерами новых песен.
Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители