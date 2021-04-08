В Театре МДМ представили новый номер мюзикла «Шахматы»

Театральная компания «Бродвей Москва» сделала для зрителей музыкальный подарок: спектакль продолжился прямо во время антракта, что стало большой неожиданностью и приятным сюрпризом. Зрители стали участниками веселого музыкального номера, который прошел в паркетном зале Театра МДМ. Уникальность иммерсивного номера заключается в том, что в роли продавцов шахматных сувениров на чемпионате мира в Мерано выступили действующие капельдинеры и сотрудники службы зала театра. Номер представлен в точном соответствии с содержанием и либретто мюзикла.