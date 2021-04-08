В Театре МДМ представили новый номер мюзикла «Шахматы»

Мюзикл «Шахматы», несмотря на трудности постановки и проката в условиях пандемии, с октября выдержал полторы сотни показов, его посмотрели более 150 000 зрителей. Постановку режиссера Евгения Писарева
и российской творческой команды заслуженно называют театральной сенсацией мирового уровня. Зрители с неподдельным удовольствием наблюдают за увлекательным сюжетом, декорациями с оркестром на самом верхнем уровне конструкции, завораживающим световым и проектным оформлением, наслаждаясь музыкой легендарной группы ABBA.