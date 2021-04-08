Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Антракт отменяется: в Театре МДМ представили новый номер мюзикла «Шахматы»

Партнерский материал
43 минуты назад
7 апреля в паркетном зале Театра МДМ театральная компания «Бродвей Москва» представила премьеру нового музыкального номера, в основе которого лежит ранее не представленная в российской версии мюзикла песня авторства мужской половины всемирно-известной группы ABBA – Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона. Теперь каждый зритель может почувствовать себя участником постановки: номер в антракте введен на постоянной основе, непосредственно в фойе театра.
В Театре МДМ представили новый номер мюзикла «Шахматы»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Театральная компания «Бродвей Москва» сделала для зрителей музыкальный подарок: спектакль продолжился прямо во время антракта, что стало большой неожиданностью и приятным сюрпризом. Зрители стали участниками веселого музыкального номера, который прошел в паркетном зале Театра МДМ. Уникальность иммерсивного номера заключается в том, что в роли продавцов шахматных сувениров на чемпионате мира в Мерано выступили действующие капельдинеры и сотрудники службы зала театра. Номер представлен в точном соответствии с содержанием и либретто мюзикла.
Пресс-служба
Специальный показ посетили звезды российского шоу-бизнеса: Дмитрий Дюжев, Денис Косяков, архитектор Евгений Коблов и многие другие.
Пресс-служба
Мюзикл «Шахматы», несмотря на трудности постановки и проката в условиях пандемии, с октября выдержал полторы сотни показов, его посмотрели более 150 000 зрителей. Постановку режиссера Евгения Писарева и российской творческой команды заслуженно называют театральной сенсацией мирового уровня. Зрители с неподдельным удовольствием наблюдают за увлекательным сюжетом, декорациями с оркестром на самом верхнем уровне конструкции, завораживающим световым и проектным оформлением, наслаждаясь музыкой легендарной группы ABBA.
Пресс-служба
В центре сюжета мюзикла «Шахматы» – захватывающая история соперничества российского и американского гроссмейстеров на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Большая игра – и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход. На кону не только личные и государственный интересы, но и, возможно, чья-то жизнь.
Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» и Театр МДМ продолжают экспериментировать и создавать новые любопытные театральные формы и радовать своих зрителей приятными сюрпризами.
Места,Бьорн Ульвеус,Денис Косяков,Дмитрий Богачев,Евгений Писарев,Бенни Андерссон,Дмитрий Дюжев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители