В Египте найден гигантский затерянный город

Египетские исследователи под руководством доктора Захи Хавасса обнаружили гигантский затерянный город, который был назван Возвышением Атона. Возраст руин оценивается в 3500 лет и датируется временем правления фараона Аменхотепа III. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

В данный момент Возвышение Атона является крупнейшим известным древнеегипетским городом. Он был основан фараоном Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, который правил Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Город расположен на западном берегу Нила в районе Луксора и простирается к западу, вплоть до некрополя Дейр-эль-Медина.

Египтологи считают, что обнаружение затерянного города является вторым по значимости археологическим событием после гробницы Тутанхамона. Ученые рассчитывают, что раскопки станут ключом к разгадке одной из величайших тайн истории: почему Эхнатон и Нефертити решают переехать в Амарну, которая стала столицей Древнего Египта через два года после своего основания.