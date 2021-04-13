«Сидите у себя на районе»: жители центра Москвы предложили закрыть въезд

Жители Патриарших — одного из самых элитных районов Москвы — предложили ограничить передвижение машин в выходные дни, пуская только такси, автомобили местных и спецслужб. Подробнее — в материале "Рамблера".

Обсуждение началось в группе "Патриаршие". Местные пожаловались, что вечером не могут попасть домой из-за большого количества отдыхающих и пробок на Большой Бронной улице. Кроме того, жители недовольны шумным поведением людей:

"Местные не станут так делать, местные знают, что тут, сюрприз, живут люди. Как житель квартиры с окнами на Бронную, хочу сказать: проблема не в гуляющих, ребят, вас никто не выгоняет. Проблема в у******х, которые привлекают внимание громкой музыкой, набором скорости до 100 кмч между двумя лежачими, этими своими мотиками с*****и. Клоуны".

Сообщество провело опрос в Telegram, в результате которого за закрытие района проголосовали почти 70 процентов респондентов.

"А район не резиновый, да и мы, жители, не железные выдерживать помимо толп праздношатающихся, оставляющих мусор, справляющих нужду у наших домов, орущих до рассвета людей, ещё и гул/музыку/рёв моторов от транспорта! В конце концов почему ради удовольствия кого-то мы все должны это терпеть?"



"Всем кому не нравится - ну чего вы претесь в этот район, раз понимать людей не можете ???? Сидите у себя на районе или гуляйте по паркам...... мест много- чего ж на Патрики всех тянет?"



"Закрыть! Закрыть! Закрыть! Я хочу простых человеческих условий для жизни, или мне для этого надо уезжать в другой район? Три поколения нашей семьи прожили в этом".

Некоторые выступили за то, чтобы сделать район полностью пешеходным в выходные и праздничные дни.

Другие пользователи посчитали, что жители Патриарших размышляют эгоистично, и у них "на голове корона".