Uma2rman выступит в Главклубе

Когда братья Кристовские вместе с командой выходят на сцену, начинается музыкальный беспредел. Танцуют все! Даже сидя (кто был на прошлых концертах, - подтвердят). Концепция выступлений группы безупречно проста: играть так, чтобы каждый концерт превращался в праздник. Каким будет апрельский плейлист, возможно, решат сами зрители. Любимый формат Владимира Кристовского: записки из зала, в 2020 году формат плавно перетек в диджитал-заявки. Под специальным постом в официальных аккаунтах коллектива нужно написать трек, а музыканты его исполнят. Так что можно быть уверенным - все хиты точно сыграют! А как же премьеры? Официально заявляем: новинкам, а может, даже дуэту, - быть!