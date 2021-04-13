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Uma2rman с программой «Серега говорит» выступит в Главклубе

Партнерский материал
1 час назад
Позитивно-лирическая и провокационно-зажигательная. 15 апреля в Главклубе Uma2rman сыграют программу «Серёга говорит». Абсолютно безбашенный концерт приближается!
Uma2rman выступит в Главклубе
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Когда братья Кристовские вместе с командой выходят на сцену, начинается музыкальный беспредел. Танцуют все! Даже сидя (кто был на прошлых концертах, - подтвердят). Концепция выступлений группы безупречно проста: играть так, чтобы каждый концерт превращался в праздник. Каким будет апрельский плейлист, возможно, решат сами зрители. Любимый формат Владимира Кристовского: записки из зала, в 2020 году формат плавно перетек в диджитал-заявки. Под специальным постом в официальных аккаунтах коллектива нужно написать трек, а музыканты его исполнят. Так что можно быть уверенным - все хиты точно сыграют! А как же премьеры? Официально заявляем: новинкам, а может, даже дуэту, - быть!
Стоимость билетов: от 900 до 6000 рублей.
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