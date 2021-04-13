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«Моральный кодекс» отпразднует 30-летие большим концертом

Партнерский материал
1 час назад
16 апреля группа «Моральный кодекс» выйдет на сцену Crocus City Hall, чтобы в компании друзей отпраздновать 30-летие коллектива. В программе концерта все главные хиты команды, неожиданные дуэты и новые версии любимых песен. Поздравить юбиляров приедут Гарик Сукачёв, Валерий Сюткин, Дима Билан, Николай Расторгуев, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, Алёна Свиридова, Николай Фоменко, Александр Маршал, группы «Тараканы!», «Танцы Минус» и ARTEMIEV и многие другие.
«Моральный кодекс» отпразднует 30-летие концертом
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Столичная группа «Моральный кодекс» уже четвёртый десяток лет является признанным эталоном профессионализма и хорошего вкуса. Формально команда была основана в 1989 году бывшими музыкантами коллективов «Скандал», «Автограф» и «Цветы», а ее название появилось только год спустя, осенью 90-го, что и считается началом отсчета жизни коллектива. Группа не перестаёт работать над новым материалом и готовит к выпуску седьмой студийный альбом.
Большой юбилейный концерт был перенесён с ноября 2020 года. И к новой дате «Моральный кодекс» приготовил ещё больше сюрпризов и специальных номеров, которые придутся по душе всем поклонникам творчества коллектива. Приходите петь хором и поздравлять юбиляров 16 апреля в Crocus City Hall!
Дата: 16 апреля
Место праздника: Crocus City Hall, Красногорск, Международная ул., 20
Время начала: 20.00
Места,Николай Фоменко,Александр Маршал,Тамара Гвердцители,Алена Свиридова,Кристина Орбакайте,Гарик Сукачев,Николай Расторгуев,Дима Билан,Владимир Пресняков,Валерий Сюткин,
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