«Моральный кодекс» отпразднует 30-летие концертом

Столичная группа «Моральный кодекс» уже четвёртый десяток лет является признанным эталоном профессионализма и хорошего вкуса. Формально команда была основана в 1989 году бывшими музыкантами коллективов «Скандал», «Автограф» и «Цветы», а ее название появилось только год спустя, осенью 90-го, что и считается началом отсчета жизни коллектива. Группа не перестаёт работать над новым материалом и готовит к выпуску седьмой студийный альбом.