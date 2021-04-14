«Оргия праведников»: день рождения Сергея Калугина

Кто мы в этом на глазах меняющемся мире? Этот вопрос тревожен для каждого, кто пытается удержать себя в границах старых форм, найти точку опоры. Но все опоры неизбежно будут сметены, формы расплавлены, и не нужно этого бояться - наоборот, время обрести свою изначальную природу, время будить королей, время почувствовать себя саламандрой, купающейся в огненном потоке, вспомнить, что согласно Гераклиту и Книге Сияния мы и есть Огонь, творящий все формы.

Образ огня, расплавленной магмы часто приходит на ум каждому, кто смотрит на публику во время рок-концертов. Именно за ощущением всеединства, падения границ и идут на концерты люди, это - зов Огня, зов памяти о том, кем мы на самом деле являемся. У человека два пути: вцепляться изо всех сил в привычное и быть снедаемым страхом уничтожения, или учиться быть вечным, а значит - быть Единым, быть Огнем, не знающим границ.