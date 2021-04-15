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«Therr Maitz» с концертом «Future is bright» 17 апреля 2021 в «Главклубе»

Партнерский материал
4 часа назад
Полная самоотдача и качественное звучание, неожиданные импровизации, любимые песни и невероятная атмосфера – «Therr Maitz» с концертом «Future is bright» выступит в «Главклубе» 17 апреля.
«Therr Maitz» 17 апреля 2021 в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
История «Therr Maitz» убедительным образом доказывает, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить большую аудиторию в России и за ее пределами.
На счету «Therr Maitz» успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны. Не пропустите! Количество билетов ограничено!
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