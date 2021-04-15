«Therr Maitz» 17 апреля 2021 в «Главклубе»

Полная самоотдача и качественное звучание, неожиданные импровизации, любимые песни и невероятная атмосфера – «Therr Maitz» с концертом «Future is bright» выступит в «Главклубе» 17 апреля.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

История «Therr Maitz» убедительным образом доказывает, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить большую аудиторию в России и за ее пределами.