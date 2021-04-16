Государство, которое может смыть водой

Это самое узкое в мире государство, расположенное на юго-западе Тихого океана, до 1978 года являлось колонией Британии, здесь проживает всего 11 000 человек, а неприятной особенностью одной из самых маленьких стран мира является то, что его запросто может смыть водой. О необычном государстве читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Gabriella Jacobi/CC BY-SA 3.0Gabriella Jacobi/CC BY-SA 3.0
Государство Тувалу включает в себя девять островов, шесть из которых – атоллы. В стране всего 26 квадратных километров суши против 500 квадратных километров лагун в атоллах.
Здесь нет крупных городов, население проживает в небольших поселках, самая высокая точка страны возвышается над уровнем моря всего на 5 метров.Тувалу до сих пор чудом не затоплены водой, хотя в 1972 году наводнение все же случалось: тогда с островов смыло практически все деревья и постройки.
Изменения в климате, которые происходят в последние годы на планете, для миниатюрного государства в океане являются серьезной проблемой. Специалисты высказывают мнение, что в течение нескольких десятилетий все острова Тувалу полностью уйдут под воду.
Государство Тувалу в 2016 году было признано самым редко посещаемым, несмотря на удачное расположение и большое количество красивых пляжей. Этому есть объяснение. Экология островов оставляет желать лучшего: на берегах часто можно увидеть огромное количество мусора, отходы лежат и на жилых территориях.
Проблемы существуют и с пресной водой. В 2010 году грунтовая вода перестала быть пригодной для питья, по сей день основным источником жидкости является дождевая вода. Если же долгое время стоит сухая погода, питьевую воду приходится доставлять на острова из Новой Зеландии.