Государство, которое может смыть водой

Это самое узкое в мире государство, расположенное на юго-западе Тихого океана, до 1978 года являлось колонией Британии, здесь проживает всего 11 000 человек, а неприятной особенностью одной из самых маленьких стран мира является то, что его запросто может смыть водой. О необычном государстве читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Gabriella Jacobi/CC BY-SA 3.0 Gabriella Jacobi/CC BY-SA 3.0

Государство Тувалу включает в себя девять островов, шесть из которых – атоллы. В стране всего 26 квадратных километров суши против 500 квадратных километров лагун в атоллах.

Здесь нет крупных городов, население проживает в небольших поселках, самая высокая точка страны возвышается над уровнем моря всего на 5 метров.Тувалу до сих пор чудом не затоплены водой, хотя в 1972 году наводнение все же случалось: тогда с островов смыло практически все деревья и постройки.

Изменения в климате, которые происходят в последние годы на планете, для миниатюрного государства в океане являются серьезной проблемой. Специалисты высказывают мнение, что в течение нескольких десятилетий все острова Тувалу полностью уйдут под воду.

Государство Тувалу в 2016 году было признано самым редко посещаемым, несмотря на удачное расположение и большое количество красивых пляжей. Этому есть объяснение. Экология островов оставляет желать лучшего: на берегах часто можно увидеть огромное количество мусора, отходы лежат и на жилых территориях.