Молебский треугольник — место, где время меняет ход

В мире до сих пор есть места, где происходят загадочные явления, до сих пор ставящие ученых в тупик. Немало таких и в России. “Рамблер” рассказывает об одном из мистических мест нашей страны — Молебском треугольнике.

Фото: Molebka.gallery.ru Molebka.gallery.ru

Молебская аномальная зона находится на берегу реки сылва, на границе Пермского края и Свердловской области и таит в себе не меньше загадок, чем знаменитый Бермудский треугольник. Наверно, в том числе и поэтому по аналогии это странное место часто называют Молебским треугольником.

Мест, где происходят аномальные явления, на территории молебского треугольника площадью более тысячи квадратных километров довольно много. Когда-то здесь устраивали жертвоприношения представители народа манси, а сейчас очевидцы часто упоминают о следах НЛО, звуковых миражах, таинственном свечении, предметах, способных самостоятельно подниматься в воздух и опускаться на землю, изменении течения реки Сылвы и даже самого хода времени.

Многие люди, посетившие это странное место, отмечали внезапно поднявшуюся температуру, появившуюся слабость и сильные головные боли. Чаще всего это происходит, по свидетельствам очевидцев, в районе Выселок, поляны, названной по названию ранее находившегося здесь хутора. В придачу к необычным ощущениям, которые испытывают люди при ее посещении, здесь растет аномально высокая трава.

В районе Черной речки, который называют блудным местом, наблюдаются удивительные хроноаномалии. Время начинает течь здесь в каком-то своем темпе. Был даже проведен эксперимент: механические часы поместили в плотно закрытый термос и оставили у речки на несколько дней. Когда термос открыли, оказалось, что часы показывают время с отставанием на пять часов.

В районе Центральной поляны, где раньше располагались несколько деревянных домов часто наблюдают неизвестные атмосферные явления и НЛО, а также слышат крики и рев неизвестного происхождения.

На берегу реки Сылва расположились Ведьмины кольца: на этом месте при фотографировании на снимках потом проявляются странные светящиеся шары с пятнами.