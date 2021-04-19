Спектакль МХАТа им. Горького увидят зрители по всему миру

Зрителям будет предоставлена возможность управлять виртуальной камерой самостоятельно, что позволит перемещаться на любое место в постановке. Все эти манипуляции можно выполнять на мобильном телефоне. Передвигая гаджет, онлайн-зритель увидит трансформации - панорамная съемка позволит зрителям рассмотреть все детали. По одной из задумок режиссера, онлайн-зрители в одной из сцен будут проецироваться на больших экранах на сцене и их можно будет увидеть прямо во время действия. К слову, у зрителей также будет доступна возможность пересмотреть трансляцию спектакля – запись будет доступна в течение суток после трансляции.