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Спектакль на сцене МХАТа им. Горького увидят зрители по всему миру

Партнерский материал
1 час назад
Впервые в России инновационная технология VR трансляции в 360° будет использована в театральной постановке. Спектакль Дмитрия Бикбаева «На стриме», премьера которого состоится 23 апреля на сцене МХАТа им. Горького, смогут увидеть не только зрители в зале, но и многотысячная онлайн-аудитория. Примечательно то, что зрители в онлайне смогут стать частью постановки и почувствовать себя настоящими героями истории.
Спектакль МХАТа им. Горького увидят зрители по всему миру
Фото: Пресс-службаПресс-служба
- Над постановкой «На стриме» работает команда более, чем 100 человек, и мы реализуем много творческих и визуальных идей, - говорит режиссер Дмитрий Бикбаев. – Главная особенность VR онлайн-трансляции в том, что она дает онлайн-аудитории возможность контактировать с происходящим во время спектакля, осматривать все вокруг. Это позволит онлайн-зрителям отправиться в увлекательное VR-приключение, в котором они напрямую будут участвовать в самом спектакле, так, словно они находятся в эпицентре событий.
По словам организаторов трансляции, методика создания сферического видео, имеющего охват 360°, позволяет снимать и демонстрировать постановку с разных ракурсов. Онлайн-трансляция будет отличаться высоким качеством, а просмотр спектакля “На стриме” будет доступен на стриминг-сервисе Lookport.
- Это совершенно инновационный подход к трансляции театрального продукта в режиме реального времени, - комментирует Алексей Волков, директор продакшн-компании Lookport. - Видео 360° в сочетании с виртуальной реальностью представляет собой инновационную технологию, которая позволит зрителям быть частью постановки. Таким образом, мы обеспечим полное погружение онлайн-зрителей в спектакль. В России такая технология в театральной индустрии еще не использовалась.
Зрителям будет предоставлена возможность управлять виртуальной камерой самостоятельно, что позволит перемещаться на любое место в постановке. Все эти манипуляции можно выполнять на мобильном телефоне. Передвигая гаджет, онлайн-зритель увидит трансформации - панорамная съемка позволит зрителям рассмотреть все детали. По одной из задумок режиссера, онлайн-зрители в одной из сцен будут проецироваться на больших экранах на сцене и их можно будет увидеть прямо во время действия. К слову, у зрителей также будет доступна возможность пересмотреть трансляцию спектакля – запись будет доступна в течение суток после трансляции.
Пресс-служба
Спектакль «На стриме» Дмитрий Бикбаев ставит по пьесе известного писателя, сценариста, автора серии детективных романов, лауреата премии «Золотой Орел» Александра Звягинцева «На стриме» на тему непростых отношений между современными детьми и родителями. По словам режиссера, готовящаяся премьера — «это мощное ультрасовременное многогранное высказывание о человеке, семье, обществе, творчестве и любви».
Главной задачей спектакля авторы видят возможность рассмотреть проблемы коммуникации между родителями и детьми в условиях возрастающей зависимости от иллюзорного мира гаджетов и социальных сетей. Главную роль исполняет актриса Мирослава Карпович, в спектакле также заняты Екатерина Рокотова, Илья Беляев, а также актеры театра МХАТ им. Горького Ирина Линдт, заслуженный артист России Максим Дахненко, Кирилл Ананьев, Станислав Курач, Николай Коротаев.
Пресс-служба
Техническую часть спектакля продюсирует команда платформы Lookport, реализовавшая за прошедший год более ста интерактивных шоу, в том числе с группами «Мумий Тролль» и «Би-2». Гибридный формат спектаклей – новый глобальный этап в театральной индустрии, объединяющий две реальности - offline и online, и сочетающий эксклюзивность присутствия на спектакле с технологичными онлайн-инструментами.
Премьерные спектакли пройдут 23 апреля в 19:00 по Москве на сцене МХАТ им. М. Горького. Таким образом, онлайн-зрители по всей планете смогут присоединиться к трансляции в удобное время, а зрители постановки в Москве приятно провести время на премьере с соблюдением всех санитарных требований. Все виды билетов уже доступны на сайте lookport.live.
Стоимость билетов онлайн-трансляции: от 500 до 2000 рублей.
Места,Николай Коротаев,Станислав Курач,Руслан Сабиров,Екатерина Рокотова,Максим Дахненко,Дмитрий Бикбаев,Ирина Линдт,Кирилл Ананьев,Илья Беляев,Мирослава Карпович,Александр Звягинцев,Алексей Волков,
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