Спектакль МХАТа им. Горького увидят зрители по всему миру

- Над постановкой «На стриме» работает команда более, чем 100 человек, и мы реализуем много творческих и визуальных идей, - говорит режиссер Дмитрий Бикбаев. – Главная особенность VR онлайн-трансляции в том, что она дает онлайн-аудитории возможность контактировать с происходящим во время спектакля, осматривать все вокруг. Это позволит онлайн-зрителям отправиться в увлекательное VR-приключение, в котором они напрямую будут участвовать в самом спектакле, так, словно они находятся в эпицентре событий.
- Это совершенно инновационный подход к трансляции театрального продукта в режиме реального времени, - комментирует Алексей Волков, директор продакшн-компании Lookport. - Видео 360° в сочетании с виртуальной реальностью представляет собой инновационную технологию, которая позволит зрителям быть частью постановки. Таким образом, мы обеспечим полное погружение онлайн-зрителей в спектакль. В России такая технология в театральной индустрии еще не использовалась.