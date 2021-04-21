Самые известные города-призраки России

На территории России есть много пустующих городов-призраков, где никто не живет. Люди покидали их из-за катастроф и закрытия предприятий. Больше всего пустующих мест на севере страны и на Дальнем Востоке. Они интересны тем, что сохраняют свой архитектурный облик, который был свойственен тому времени. Поэтому многие люди посещают такие города, чтобы вернуться на десятки лет назад. "Рамблер" рассказывает о самых известных городах-призраках в России.

Кадыкчан

Город расположен в Магаданской области и считается заброшенным с 2000-х годов. Он возник в годы Великой Отечественной войны, так как около него расположены угольные шахты. Кадыкчан возникал постепенно и разрастался — к 1989 году его население насчитывало почти 6 тысяч человек. Рост продолжался до 1996 года. Тогда на шахте произошел взрыв и она была закрыта, а людей начали выселять. Несмотря на невостребованность города, люди в нем жили вплоть до 2010 года.

Хальмер-Ю

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Первые люди приехали в этот поселок в 1943 году. Планировалось освоение нового месторождения угля, но из-за войны открытие города отложилось. Сама шахта открылась в 1957 году, поселок начал разрастаться. Однако, как и многие поселки, основанные около месторождений, Хальмер-Ю был закрыт из-за того, что правительство решило, что он нецелесообразен в рыночной экономике. в 1993 году шахту ликвидировали, а спустя два года оттуда отошел последний поезд. Сейчас, по сообщению некоторых источников, город-призрак используется как военный полигон.

Поселок Главмосстроя

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