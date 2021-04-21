Самые известные города-призраки России

На территории России есть много пустующих городов-призраков, где никто не живет. Люди покидали их из-за катастроф и закрытия предприятий. Больше всего пустующих мест на севере страны и на Дальнем Востоке. Они интересны тем, что сохраняют свой архитектурный облик, который был свойственен тому времени. Поэтому многие люди посещают такие города, чтобы вернуться на десятки лет назад. "Рамблер" рассказывает о самых известных городах-призраках в России.
Кадыкчан
Город расположен в Магаданской области и считается заброшенным с 2000-х годов. Он возник в годы Великой Отечественной войны, так как около него расположены угольные шахты. Кадыкчан возникал постепенно и разрастался — к 1989 году его население насчитывало почти 6 тысяч человек. Рост продолжался до 1996 года. Тогда на шахте произошел взрыв и она была закрыта, а людей начали выселять. Несмотря на невостребованность города, люди в нем жили вплоть до 2010 года.
Хальмер-Ю
Первые люди приехали в этот поселок в 1943 году. Планировалось освоение нового месторождения угля, но из-за войны открытие города отложилось. Сама шахта открылась в 1957 году, поселок начал разрастаться. Однако, как и многие поселки, основанные около месторождений, Хальмер-Ю был закрыт из-за того, что правительство решило, что он нецелесообразен в рыночной экономике. в 1993 году шахту ликвидировали, а спустя два года оттуда отошел последний поезд. Сейчас, по сообщению некоторых источников, город-призрак используется как военный полигон.
Поселок Главмосстроя
На территории Москвы тоже есть остатки бывших городов-призраков. Одним из таких является поселок Главмосстроя
, который раньше располагался в районе современного метро Мневники. Он был основан в конце 40-х годов прошлого века. В 90-х, несмотря на доступность поселка, его начали расселять. Подлинные причины этого неизвестны, но многие связывают это с тем, что на его месте планировалось построить большой парк аттракционов. Последние жители уехали из него в середине 90-х. Заброшенные здания стояли на месте вплоть до 2010 года, а затем их снесли и оставили несколько домов для технических нужд.