В июне Москву накроет «ЖАРОЙ»

С 23 по 27 июня Москву ждёт громкое событие этого года – V международный фестиваль «ЖАРА», который впервые пройдет в России. Пять дней захватывающего музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и 50 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«ЖАРА» – любимое летнее событие не только фанатов, но и самих исполнителей популярной музыки. Если раньше за горячими эмоциями нужно было отправляться в Баку, на этот раз юбилей решено отмечать в «Лужниках» – с не менее мощной программой и ещё более масштабным подходом к организации.

Пресс-служба

Перерыв длиною в год, отсутствие живых выступлений и концертов делают фестиваль значимым событием отечественной поп-музыки. Концепция остается прежней: зрителей ждут пять дней эффектных сценических номеров, которые готовят более 200 самых популярных звёзд на сегодняшний день.

«Фестиваль в Москве пройдёт с ещё большим масштабом, чем в позапрошлом году на берегу Каспия. У нас будет три сцены на открытом воздухе, различные зоны для посетителей, более 200 артистов, яркие номера. Уверен, наш фестиваль в «Лужниках» станет самым ярким музыкальным событием за последние несколько лет!», – сообщил организатор фестиваля, певец и бизнесмен Эмин Агаларов.

Звёзды в ожидании «ЖАРЫ» предлагают всем прочувствовать энергетику уникального фестиваля и принять участие в невероятном шоу:

HammAli & Navai: «Весь год все ждут этого фестиваля и мы, артисты не исключение. Ждите, будет очень круто!»



Jony: «Приглашаю вас на фестиваль «ЖАРА», который состоится в Москве! Вас ждут любимые песни и артисты, а также незабываемые эмоции в течении 5 дней, ну и конечно, наша с вами долгожданная встреча – все это на фестивале ЖАРА! Жду каждого ️»



Artik & Asti: «Друзья, мы ждем вас на этот замечательный праздник! 5 дней вас ждут любимые артисты, неожиданные коллаборации и самая жаркая атмосфера, которая может быть только на фестивале ЖАРА!»

«ЖАРА» стартует гала-открытием с самыми громкими хитами. Во второй день пройдет творческий вечер Всё начнётся 23 июня:стартует гала-открытием с самыми громкими хитами. Во второй день пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова , после – хиты 2000’х в исполнении популярных звезд. 25 июня зрителей ждут творческие вечера Игоря Николаева Олега Газманова при участии приглашенных артистов. 26 июня – суперхиты 90’х, а 27 июня, в заключительный день, состоится грандиозный гала-концерт. Поклонники фестиваля смогут оценить масштаб шоу из любой точки мира – трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».

Пресс-служба

Пресс-служба