В июне Москву накроет «ЖАРОЙ»

С 23 по 27 июня Москву ждёт громкое событие этого года – V международный фестиваль «ЖАРА», который впервые пройдет в России. Пять дней захватывающего музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и 50 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе.
Фото: Пресс-службаПресс-служба
«ЖАРА» – любимое летнее событие не только фанатов, но и самих исполнителей популярной музыки. Если раньше за горячими эмоциями нужно было отправляться в Баку, на этот раз юбилей решено отмечать в «Лужниках» – с не менее мощной программой и ещё более масштабным подходом к организации.
Перерыв длиною в год, отсутствие живых выступлений и концертов делают фестиваль значимым событием отечественной поп-музыки. Концепция остается прежней: зрителей ждут пять дней эффектных сценических номеров, которые готовят более 200 самых популярных звёзд на сегодняшний день.
«Фестиваль в Москве пройдёт с ещё большим масштабом, чем в позапрошлом году на берегу Каспия. У нас будет три сцены на открытом воздухе, различные зоны для посетителей, более 200 артистов, яркие номера. Уверен, наш фестиваль в «Лужниках» станет самым ярким музыкальным событием за последние несколько лет!», – сообщил организатор фестиваля, певец и бизнесмен Эмин Агаларов.
Звёзды в ожидании «ЖАРЫ» предлагают всем прочувствовать энергетику уникального фестиваля и принять участие в невероятном шоу:
HammAli & Navai: «Весь год все ждут этого фестиваля и мы, артисты не исключение. Ждите, будет очень круто!»
Jony: «Приглашаю вас на фестиваль «ЖАРА», который состоится в Москве! Вас ждут любимые песни и артисты, а также незабываемые эмоции в течении 5 дней, ну и конечно, наша с вами долгожданная встреча – все это на фестивале ЖАРА! Жду каждого ️»
Artik & Asti: «Друзья, мы ждем вас на этот замечательный праздник! 5 дней вас ждут любимые артисты, неожиданные коллаборации и самая жаркая атмосфера, которая может быть только на фестивале ЖАРА!»
Всё начнётся 23 июня: «ЖАРА»
стартует гала-открытием с самыми громкими хитами. Во второй день пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова
, после – хиты 2000’х в исполнении популярных звезд. 25 июня зрителей ждут творческие вечера Игоря Николаева
и Олега Газманова
при участии приглашенных артистов. 26 июня – суперхиты 90’х, а 27 июня, в заключительный день, состоится грандиозный гала-концерт. Поклонники фестиваля смогут оценить масштаб шоу из любой точки мира – трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».
Состав участников: Филипп Киркоров, Макс Барских, Мари Краймбрери, Artik & Asti, #2Маши, HammAli & Navai, Loboda, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Алена Свиридова, Альбина Джанабаева, Анастасия Спиридонова, Ани Лорак, Клава Кока, Артур Пирожков, Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Валерия, Ваня Дмитриенко, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Винтаж, Юлия Ковальчук, Владимир Кузьмин, Глюк'Oza, Город 312, Григорий Лепс, Денис Клявер, Дискотека авария, Дмитрий Маликов, Ёлка, Звонкий, Земляне, Зомб, Фогель, Иванушки Int, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев, Интарс Бусулис, Ирина Дубцова, A'Studio, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Лариса Долина, Лена Темникова, Леонид Агутин, Олег Газманов, Алсу, Лолита, Любовь Успенская, Анита Цой, Анна Седокова, Людмила Соколова, Люся Чеботина, Марина Федункив, Маша Вебер, Митя Фомин, МОТ, На-На, Наталья Гордиенко, Наташа Королева, Никита Киоссе, Жасмин, Зара, Слава, Тимур Родригез, Хабиб, Эллаи, Andro, Brandon Stone, Burito, Cosmos Girls, Elman, Emin, Gafur, Gavrilina, Iowa, Jony, Karna.val, Manizha, Mia Boyka, Natan, Nyusha, Pivovarov, Pizza, Polina, Rakhim, Rasa, Rauf & Faik, T-Killah, To-ma, Tsoy, Turken, Vlade Kay
и многие-многие другие!
Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой летней атмосферой.