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«Аукцыон» с концертной программой «Весна в Москве» 22 апреля в московском «Главклубе»

Партнерский материал
30 минут назад
Прошлой весной дискография великой русской группы «Аукцыон» пополнилась новой пластинкой «Мечты» - первой за четыре года, 11-й вообще и, как всегда, превосходной. Ее концертной презентации пришлось подождать до осени, но терпение было вознаграждено: живьем «Мечты» уже не уступают сделавшей «Аукцыону» имя классики русского рока.
«Аукцыон» с концертной программой «Весна в Москве»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Красиво переиздав эту самую классику, от «Вернись в Сорренто» и «Как я стал предателем» до «Бодуна» и «Птицы», и триумфально отметив юбилеи этих и других канонических альбомов в стенах «Главклуба», группа «Аукцыон» возвращается на сцену клуба по праздничному поводу. Очередной столичный сольник одного из лучших концертных составов страны не заставил себя ждать, должен объединить в одной программе старые и новые хиты группы и пройдет под вывеской «Весна в Москве».
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