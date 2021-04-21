«Аукцыон» с концертной программой «Весна в Москве»

Прошлой весной дискография великой русской группы «Аукцыон» пополнилась новой пластинкой «Мечты» - первой за четыре года, 11-й вообще и, как всегда, превосходной. Ее концертной презентации пришлось подождать до осени, но терпение было вознаграждено: живьем «Мечты» уже не уступают сделавшей «Аукцыону» имя классики русского рока.

Красиво переиздав эту самую классику, от «Вернись в Сорренто» и «Как я стал предателем» до «Бодуна» и «Птицы», и триумфально отметив юбилеи этих и других канонических альбомов в стенах «Главклуба», группа «Аукцыон» возвращается на сцену клуба по праздничному поводу. Очередной столичный сольник одного из лучших концертных составов страны не заставил себя ждать, должен объединить в одной программе старые и новые хиты группы и пройдет под вывеской «Весна в Москве».