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«Kamazz» 23 апреля в «Главклубе» с концертной программой «В клубе в одного»

Партнерский материал
3 часа назад
«Kamazz» - динамично набирающий популярность автор и исполнитель, уже хорошо известный интернет-слушателям. В его багаже немало популярных треков, среди которых: «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса».
«Kamazz» 23 апреля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Альбом «Останови планету», выпущенный в марте 2019 года, постоянно находится в сотне лучших альбомов по версии ВКонтакте и BOOM, а прошедший в августе 2019 года сольный концерт в Москве собрал 2 000 человек. У артиста более 1,5 миллионов шазамов на его популярные треки, а на канале YouTube уже более 65 000 000 просмотров. По версии iTunes Russia, ВКонтакте и BOOM Kamazz входит в сотню лучших исполнителей.
23 апреля, «Главклуб».
Начало в 20.00.
Места,
18+
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