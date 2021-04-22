«Kamazz» 23 апреля в «Главклубе»

«Kamazz» - динамично набирающий популярность автор и исполнитель, уже хорошо известный интернет-слушателям. В его багаже немало популярных треков, среди которых: «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса».

Альбом «Останови планету», выпущенный в марте 2019 года, постоянно находится в сотне лучших альбомов по версии ВКонтакте и BOOM, а прошедший в августе 2019 года сольный концерт в Москве собрал 2 000 человек. У артиста более 1,5 миллионов шазамов на его популярные треки, а на канале YouTube уже более 65 000 000 просмотров. По версии iTunes Russia, ВКонтакте и BOOM Kamazz входит в сотню лучших исполнителей.