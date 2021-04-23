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«Приключения Электроников» 24 апреля в «Главклубе»

Партнерский материал
7 часов назад
«Смех и радость мы приносим людям!»
«Приключения Электроников» 24 апреля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Не раз подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены или, цитируя музыкантов, «самого доброго металлического ансамбля на Земле», московская супергруппа «Приключения Электроников» возвращается в «Главклуб» с большим весенним шоу «Смех и радость мы приносим людям».
Последний же альбом группы, чей репертуар традиционно составляют шлягеры советской эстрады, вышел в 2014 году. Однако ожидание очередной пластинки исправно и с блеском скрашивают концерты: в составе «Электроников» числятся лучшие панк-музыканты столицы - действующие участники групп «4ервонарутта», «Плед», «ФИГИ» и «Тараканы!».
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