«Приключения Электроников» 24 апреля в «Главклубе»

Не раз подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены или, цитируя музыкантов, «самого доброго металлического ансамбля на Земле», московская супергруппа «Приключения Электроников» возвращается в «Главклуб» с большим весенним шоу «Смех и радость мы приносим людям».